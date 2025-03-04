Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca adli ve idari yargıda görevde yükselme kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Aynı kararda ayrıca; 2024 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile idari yargı hakimlerinin adları da yayımlandı.

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