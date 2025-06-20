Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2025 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararname, HSK’nın resmi internet sitesinde yayımlanırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hâkim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK’nın 2025 Yılı Ana Kararnamesi’nin tamamlandığını duyurdu.

Kararname, HSK’nın resmi web sitesi (http://hsk.gov.tr) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda görevlerini sürdürdüğünü vurguladı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1936022210033906063

Bakan Tunç, “Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hâkim ve savcılarımız, aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.