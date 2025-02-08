Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde trafik yoğunluğunu azaltarak vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde trafik yoğunluğunu azaltarak vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Antakya ilçesi Honda (Habibi Neccar) Kavşağı’nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak sürücüleri rahatlatmak için bir çalışma daha başlattı.

HBB ekipleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda Çevre Yolu, Atatürk Bulvarı ve Honda Kavşağı’nda artan araç yoğunluğu sebebiyle Kuzeytepe Mahallesi Atatürk Bulvarı girişi üzerinde yeni sinyalize kavşak çalışması başlattı.

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU GÜZERGÂH

Yetkililer, kavşak çalışmalarını tamamlandığını ve ağır tonajlı araçların artık zorunlu olarak bu güzergâhı kullanacağını belirtirken çalışmanın Honda Kavşağı’nda ağır tonajlı araç yoğunluğunun azaltılarak trafiği ve sürücüleri rahatlacağını açıkladı.