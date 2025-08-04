Mardin Kent AŞ’de uzun süredir devam eden sendikal yetki mücadelesinde Hizmet-İş Sendikası, çoğunluğu sağlayarak zafer kazandığını duyurdu. Sendika, işçilerin ekonomik sorunlarına çözüm getiren ek zam protokolü sonrası üye sayısını artırarak toplu iş sözleşmesi için hazırlıklara başladı.MARDİN (İGFA) - Mardin Kent AŞ’de çalışan işçiler arasında devam eden sendikal yetki mücadelesinde Hizmet-İş Sendikası, ezici çoğunlukla yetkiyi kazandığını ilan etti.

Sendika, Mardin emekçilerinin yoğun desteğiyle örgütlenmeyi tamamladığını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na toplu iş sözleşmesi yetkisi için başvuracağını açıkladı.

“EK ZAMLA İŞÇİNİN YANINDA OLDUK”

Hizmet-İş Sendikası, yaptığı açıklamada, “Mardin Kent AŞ çalışanları bir kez daha bizi tercih etti. Tüm emekçilere teşekkür ediyoruz. Toplu iş sözleşmesi devam ederken, Sayın Valimizin katkılarıyla işçilerimize aylık 8 bin TL ek zam sağladık, ekonomik sıkıntılarını bir nebze azalttık” dedi.

Sendika, Belediye-İş Sendikası’nın bu zamma karşı çıktığını ve işçilerin daha fazla kazanç sağlamaması için çalıştığını iddia etti.

Açıklamada, “Yayılan ses kayıtları, emek adına mücadele ettiğini iddia edenlerin utanç verici tutumlarını ortaya koydu” ifadelerine yer verildi.

“BASKI VE YALANLARA RAĞMEN KAZANDIK”

Hizmet-İş Sendikası, Belediye-İş Sendikası’nın sahada baskı, tehdit ve hakaretle işçiler üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığını, ancak bu çabaların başarısız olduğunu belirtti.

Sendika yetkilileri, “Malum sendika, kaybettiğini anlayınca yalan ve algı operasyonlarına sarıldı. Belediyemizin bürokratlarını beceriksizliklerini örtmek için suçladılar. 696 KHK dışındaki 900’e yakın hizmet alımıyla çalışan işçilerin sürekli işçi statüsüne geçirilmesi için yaptığımız olumlu görüşmeleri anlamayacak kadar bilgi ve kapasite sorunu yaşıyorlar” dedi.

Hizmet-İş Sendikası, 2026’da yapılacak toplu iş sözleşmesi için hazırlıklara başladığını ve işçilerin alın terinin karşılığını alacak bir sözleşme taslağı hazırlayacağını duyururken açıklamada, “Bize inanan ve güvenen arkadaşlarımızı mahcup etmeyeceğiz. Mardin emekçilerine ve sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.