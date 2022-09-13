Bayburt Kültür ve Yardım Derneği genel başkanı Hicabi Durmuş ,İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde 9 Kasım 2022 Çarşamba günü düzenleyeceği Uluslar arası Dede Korkut Sempozyumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sempozyumla ilgili Genel Başkan Hicabi Durmuş şunları söyledi:

STK olarak,Türk Dünyasıyla Kültürel bir işbirliği kurmak,Türk Dünyasına ve Türkiye’deki gençlerimize Türk Tarihi içindeki yeri ve Türk kültürünün mihenk taşı “Dede Korkut”u anlatmak,Okullarda Dede Korkut üzerine Kompozisyon,Şiir ve Resim yarışması yaptırarak hem Dede Korkut’u hem de Türkiye’nin ilk hemşeri Derneği Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin adını çocuklarımızın hafızalarında yer edinmesini sağlamaktır dedi.

“Türk Dünyasıyla Kültürel bağlarımızı güçlendireceğiz”

Türkiye’nin ilk hemşeri Derneği,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 1947 kurulmuş,adından da anlaşılacağı üzere Kültür hizmeti yapmaktadır.Türk dünyası bağımsızlığına kavuşmasının ardından geçen 30 yılın ardından ortak paydamız olan Dede korkut üzerinden kültürel ilişki kumamız son derece değerli olacaktır.

Program sine vizyon gösterisi ve Bayburt’un tanıtımı,Bayburt Kültüründe Dede Korkutun yeri,Dede Korkut’un Türk Kültüründeki yeri ve önemi anlatılacak. Programa Konsolosluklar ve Üniversiteler aracılığıyla Tüm Türk dünyasından bilim adamlarını konuşmacı olarak davet ettik. Bayburt Üniversitesi ve Türkiye’deki bir çok Üniversiteden bilim adamlarının konuşmacı olarak katılacağı sempozyumun sonuçları kitap olarak yayınlanacaktır.

Davetiyeler ulaştırılmaya başlandı

Dernek yönetimi,İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde 9 Kasım 2022 Pazar günü düzenleyeceği Uluslar arası Dede Korkut Sempozyumu davetiyelerini vermeye başladı.

İlk olarak Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yöneticiler,Ankara’da Eski Başbakan,Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a makamında ziyaret ederek davetiyelerini takdim ettiler.

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,Ankara Valisi Vasip Şahin,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın,Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve bürokratlara davetiyeleri takdim edildi.

İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek’in davetiyesini,Dernek Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Göngören ilçe Başkanı Temel Akkoç, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyesi Fahrettin Çırak,Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Dernek yöneticisi Fikret Bayındır birlikte takdim ettiler.

Sempozyuma Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türkav Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu davet edildi.

Uluslar arası davetiyelerde Konsolosluklar vasıtasıyla gönderilmeye başlandı.