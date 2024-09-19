Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Karaman Valiliğine atanan Mehmet Fatih Çiçekli Bayburt'un Çerçi köyü nüfusuna kayıtlı. Mehmet Fatih Çiçekli İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevinde sürdürmekteydi.

Mehmet Fatih Çiçekli kimdir?

1976 Bayburt doğumlu olan Mehmet Fatih Çiçekli, ilkokulu Ankara/Sincan'da, ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yaklaşık 7 sene Rekabet Kurumu`nun çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Mülki İdare Amiri olarak sırasıyla Ordu/Çaybaşı, Bursa/Büyükorhan, Antalya/Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten, Karabük/Yenice, Iğdır/ Aralık ve Elazığ/Palu ilçelerinde ise asaleten görev yaptı. Karabük/Yenice Kaymakamlığı sırasında yaptığı çalışmalar ve özellikle ilçenin turizme kazandırılması konusundaki proje faaliyetleri nedeniyle 2010 yılında "Türk İdareciler Derneği" tarafından "Vali Hüseyin Öğütcen - Yılın İdarecisi" ödülüne layık görüldü.