Bayburt Akşamları Çiftetaş Köyü Derneğinde devam etti,Bayburt Demirözü ilçesi Çiftetaş Köyü Kalkındırma ve yaşatma Derneği Bağcılarda “Bayburt Akşamları” programında hemşerilerimizi bir araya getirdi.

Bağcılar’da Dernek Merkezinde, Geleneksel kış akşamları programına yoğun ilgi oldu.

Bayburtlu sanatçı Sezai Seçen “Bayburt Akşamları”Programanının

Bayburt Demirözü ilçesi Çiftetaş Köyü Kalkındırma ve yaşatma Derneği Başkanı İlyas Çavuşoğlu Programa katılım sağlayan Hemşerilerimize selamlama konuşması yaptı.

Vali Osman Kaymak selamlama konuşmasında “Bayburt Akşamları” programının Hemşerilerimizin birlik ve beraberliği açısından önemine vurgu yaptı.

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Caner salma,Bu tür programların önemine değindi ve kendisinde bir Bayburtlu olarak Hemşerilerimizin programlarına katılım sağlamaya devam edeceğini ifade etti ve İlçemizin kapıları hemşerilerimize sonuna kadar açık randevü almadan tüm hemşerilerimi ilçemize bekliyorum dedi.

Program Yöresel Tel Helvası yapımı ve İkramlarla devam etti.

Programa: Samsun eski Valisi Osman Kaymak, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Muharrem Atsız, CHP Bağcılar İlçe Başkanı Caner Salma, Türkiye Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu,AK Parti Silivri teşkilat Başkanı Orhan Koç ,AK Parti ve CHP Beledisi Meclis Üyeleri.Bağcılar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Necdet Akbulut, Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz katılım sağladı.