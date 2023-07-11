Trabzon’da aktif faaliyet gösteren hemşeri dernekleri bir araya gelerek “ Trabzon’daki Hemşeri Dernekleri Platformu“ oluşturmuştu. Trabzon Bayburt Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Trabzon Gümüşhaneliler Derneği, Trabzon Giresunlular Derneği ve Trabzon Artvinliler Derneği’nden oluşan Hemşeri dernekleri platformu basınla bir araya gelerek hedeflerini açıkladılar

Trabzon Bayburt Yardımlaşma ve Kültür Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Platform sözcüsü aynı zamanda Gümüşhane ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Üçüncüoğlu, dayanışma noktasında çok güzel bir işe imza attıklarını belirterek “Amacımız komşu illerden Trabzon’a gelen hasta yakınlarının konaklayacağı bir tesis kazandırmak” dedi.

YILLARDIR MAĞDURİYET YAŞANIYOR

Trabzon Bayburt Yardımlaşma ve Kültür Derneği Sadettin Okay: ”Değerli başkanlarımıza bu anlamlı birliktelik için teşekkür ederim. Bugüne kadar olmayan bir dayanışma örneğini ortaya koyuyoruz ve bunu her alanda devam ettirmek istiyoruz. İlk hedefimiz sağlık alanında çok büyük bir ihtiyaç olan konaklama tesisi inşa etmek ve yıllardır yaşanan mağduriyete bir son vermek olacak” dedi.

HER KESİMDEN DESTEK İSTİYORUZ

Trabzon Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Mürteza Eroğlu: ”Trabzon’da yerel yönetimlerin sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşlarının bize destek olmasını istiyoruz. Hemşehri dernekleri platformu Trabzon için ciddi bir kazanım olacak. Çok iyi niyetli ve faydalı hizmetler için bir araya geldik. Başkanlarımıza sonsuz teşekkür ederim” dedi.

HASTANE KAPILARINDA SEFİL OLMASINLAR

Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi : “Komşu illerle birlikte yaklaşık 12 ilden Trabzon’a şifa bulmak için gelen hasta vatandaşlarımızın yakınları hastane kapılarında koridorlarda araçların içinde vatandaşlarımız yatmaktadır. Büyük zorluklar yaşanıyor. Bu tesis çok büyük bir kazanç olur. Bu tesisi Trabzon’a kazandırmak içinde elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

HEMŞERİ DERNEKLERİ PLATFORMU

Trabzon Bayburt Yardımlaşma ve Kültür Derneği Sadettin Okay, Trabzon Gümüşhaneliler Derneği başkanı Mürteza Eroğlu, Trabzon Giresunlular Derneği Başkanı Cemil Alpaslan ve Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek “Trabzon Hemşeri Dernekleri Platformu” oluşturmuştu. Platform taleplerini dile getirme noktasında önümüzdeki günlerde Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlere siyasetçilere ve ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretler yapacaklar.

Haber: Arif AZAK