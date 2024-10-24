Tarım sektörüne sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile sektöründe öncü rol üstlenen Hektaş, yerli ve millî tohum geliştirme çalışmalarını Hektaş Tohum markası ile sürdürecek.BURSA (İGFA) - Son yıllarda Ar-Ge yatırımlarıyla öne çıkan Hektaş, yerli tohum çalışmalarıyla ülke tarımına destek oluyor. Son dört yılda tarla ve sebze grubunda toplam 25 tohum çeşidinin tescilini alan Hektaş, Areo Tohumculuk adıyla sürdürdüğü faaliyetlerine artık Hektaş Tohum olarak devam edecek.

Bursa Orhangazi’deki F.A.R.M. tesisinde düzenlenen basın toplantısında Hektaş’ın faaliyetleri ve Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi veren Hektaş Genel Müdürü Enis Emre Terzi, “Nüfus artışı, mevsimsel koşullar, iklim değişikliği ve tarımsal üretim alanlarının azalması dikkate alındığında, verimli tarım uygulamalarının değeri her geçen gün artıyor. Sürdürülebilir gıdanın temeli olan tohum, ülkeler için stratejik bir güç haline geldi. Bu doğrultuda tohum ıslah çalışmaları, ülkelerin gıdaya erişimi ve gıda güvenliği açısından kritik rol oynuyor. Türkiye’de sektörünün en fazla Ar-Ge yatırımı yapan şirketi olarak, tohum, bitki koruma ve bitki besleme alanlarında uzun yıllardır öncü ve yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

2019 yılından beri Areo Tohumculuk adıyla sürdürdükleri tohum geliştirme faaliyetlerini artık Hektaş markası ile sürdüreceklerini aktaran Terzi, “68 yıllık köklü geçmişe sahip olan Hektaş’ın çiftçiler nezdinde marka bilinirliği yüzde 100, memnuniyet oranı ise son sekiz yıldır yüzde 90’ın üzerinde. Hektaş’a duyulan güvenin de gücüyle artık yolumuza Hektaş Tohum olarak devam edeceğiz. Bu adımın yurt içi ve yurt dışı pazarda bize büyük güç katacağına inanıyoruz” dedi.

GÜVENLİ GIDA İÇİN KRİTİK ADIMLAR

2020-2024 yılları arasında domates, biber, patlıcan, hıyar, buğday ve pamuk olmak üzere tarla ve sebze grubunda yerli ve millî 25 tohum çeşidinin tescilini aldıklarını vurgulayan Terzi, “Son yıllarda yürüttüğümüz yerli tohum çalışmalarıyla tarıma destek oluyoruz. Tohum ıslah çalışmalarımızda bitkilerin genetik özelliklerini iyileştirerek verimde artış sağlıyoruz. Önemli bir tehdit haline gelen iklim risklerine karşı dirençli tohumlar elde ediyoruz. Aynı zamanda hastalık ve zararlılara dirençli tohumlar geliştirerek mahsul kaybını azaltıyoruz. Islah edilen tohumlarla besin değeri yüksek ürünler elde ediyoruz. Tohum, ekonomik anlamda dönüşü geç olan ancak son derece kritik ve stratejik bir yatırım. Tüm bunlar güvenli gıdaya erişimde kritik önemde" diye konuştu.

Tarımda küresel ölçekte tartışılan gündem başlıklarından ‘gıda egemenliği’ konusuna dikkat çeken Terzi, “Gıda egemenliği, bir ülkenin kendi tohumlarını üretme kapasitesine dayanır. Eğer bir ülke, tohumlarını dışa bağımlı olmadan üretebiliyorsa gıda egemenliği konusunda avantajlıdır. Bu nedenle tohum ıslahı, ülkelerin yerel tohum çeşitliliğini korumasına ve kendi tohumlarını geliştirmesine olanak tanır. Hektaş Tohum olarak önceliğimiz, ülkemizin tohumda bağımsızlığıdır. Tohum ıslah çalışmaları dışa bağımlılığı azaltır, tarım politikalarında bağımsızlığı destekler. Hektaş, tüm faaliyetlerini bu bilinç ve farkındalıkla sürdürüyor.” dedi.