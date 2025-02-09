Kocaeli Büyükşehir’in “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında 65 yaş üstü bireyler sahneye çıkacak olmanın tatlı telaşını yaşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile KO-MEK iş birliğinde yürütülen “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında bir araya gelen 65 yaş üstü bireyler, “Küslük Haritası” tiyatro oyunu ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

KOMEDİ TÜRÜNDE OYUN

Büyükşehir’in keyifli yaş almaya dayalı bir aktif yaşlanma programı olan “Hayatın içindeyim” projesi 65 yaş üstü bireylere hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda tiyatroya ilgisi bulunan ve bu konuda herhangi bir deneyimi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların sahne almasını amaçlayan proje için 20 kursiyer, haftanın 1 günü, 3 saat bir araya geliyor. Diksiyon, rol oynama, algı çalışmaları gibi pek çok konunun işlendiği derslerde, oyuncular komedi türündeki oyun için ter döküyor.

GÖSTERİM YAZ BAŞINDA YAPILACAK

Vatandaşların aktif yaş almasını amaçlayan “Hayatın İçindeyim” projesi bu yıl da kursiyerlerini yaz başındaki gösteriye hazırlıyor. Daha önce bu alanda herhangi eğitimi bulunmayan kişiler, KO-MEK’in tiyatro ve drama eğitmeni tarafından kendilerini yetiştiriyor. Renkli anların yaşandığı provalarda 65 yaş üstü bireyler, iki skeç ve tek perdeden oluşacak oyun için hazırlanıyor.

“UZAKTAN GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİLMİŞ”

Adana’dan Kocaeli’ye 4 sene önce taşınan Nurhan Tekçe, tiyatro oyunu ile ilgili, “Buraya geldiğimde KO-MEK isimli kursları duydum. Tiyatroya âşık bir insan olarak hemen başvurdum. İşin içine girdikten sonra tiyatronun uzaktan göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını fark ettim. “Bu yüzden oyunculara sevgim ve saygım arttı. Sahneye çıktığımda hayatta yapmak istediğim şeyleri yapmanın mutluluğunu yaşayacağım” ifadelerini kullandı. Emeklilik sonrası yavaşlayan tempo için bu tür kurslara başvurmanın önemini vurgulayan Tekçe, “Tiyatro yoluyla bir şeyleri anlatabilmek, mesaj vermek, öğretebilmek çok güzel” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Tiyatro kursuna yazılan 45 yıllık emekli memur Hafize İnönü, emekli olduktan sonra herkesin kendisini yetiştirmeye devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “Burada olduğum için çok mutluyum. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Günlerimi en güzel şekilde değerlendirerek yaşama dört elle sarılmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne tanıdığı imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.