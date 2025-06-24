Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Kızılay, kan bağışlayan her gönüllü adına üç fidan dikilmesini öngören iş birliği protokolü imzaladı. Hedef, yılda 12 milyon fidan dikmek.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında, kan bağışçıları adına fidan dikilmesini içeren “Hastaya Kan, Ormana Can” protokolü imzalandı.

Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, Türk Kızılay’ın 150 yılı aşkın tecrübesiyle afetlerde ve zor zamanlarda vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Yumaklı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde AFAD koordinasyonunda Kızılay ile gıda temini gibi önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlattı.

BİR ÜNİTE KAN, ÜÇ FİDAN

Yumaklı, Kızılay’ın kan depolarının dolu olmasının hayati önem taşıdığını belirterek, “Bu protokolle, Kızılay’a kan bağışlayan her gönüllü adına üç fidan dikeceğiz. Gönüllüler, geleceğe nefes olacak bir eser bırakacak” dedi. Protokol kapsamında yılda 4 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak 12 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini açıklayan Yumaklı, bağışçılara Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür sertifikası verileceğini ve fidanların dikim yerlerinin bu sertifikalarda belirtileceğini söyledi.

Bakan Yumaklı, kampanyanın hem Kızılay’ın kan stoklarını güçlendireceğini hem de Türkiye’nin orman varlığını artıracağını ifade ederek, herkesi kan bağışına ve bu anlamlı iş birliğine destek olmaya çağırdı.