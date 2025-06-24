Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, artan sıcaklıkların orman yangını riskini artırdığını belirterek, vatandaşları anız yakmamaya, ateş ve izmarit atmamaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilerin önümüzdeki günlerde olağanüstü sıcaklık artışı öngördüğünü açıklayarak, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. “Yeşil vatan” için herkesin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, sıcaklıkların yangın riskini en üst düzeye çıkardığını ifade etti.

Bakanlık olarak 200 yıla yakın tecrübe, ileri teknoloji ekipmanlar, hava ve kara araçları ile orman yangınlarına karşı hazır olduklarını belirten Yumaklı, “Asıl başarı, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, binlerce ağacı ve canlıyı yok edebilir” dedi. Yumaklı, ormanlık ve kırsal alanlarda yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Birlikte yeşil vatanımızı koruyalım” çağrısı yaptı.

Yumaklı, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: