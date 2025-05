İzmit Belediyesi’nin vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı et ürünleri sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesi, büyüyerek kentin farklı noktalarına ulaşmaya devam ediyor. Projenin mobil hizmet ayağı kapsamında Halk Et Mobil Aracı bu kez Körfez ilçesinde vatandaşlarla buluştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin sağlıklı, güvenilir ve ekonomik et ürünlerini vatandaşlara ulaştırmak amacıyla başlattığı Halk Et projesi büyüyerek devam ediyor.

Projenin sabit noktası olan Yenişehir Mahallesi’nin yanı sıra, mobil araç ile farklı ilçelerde de hizmet sunuluyor. Bu kapsamda Halk Et mobil aracı bu kez Körfez ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal ve belediye meclis üyeleri de mobil satış noktasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi

Fatma Başkan projeyle ilgili yaptığı açıklamada, yakın zamanda İzmit’te başlattıkları Halk Et projesinin hem Yenişehir Mahallesi'nde haftada 6 gün düzenli olarak hizmete sunduklarını, hem de mobil hale geldiklerini belirterek, "Bu mobil aracımız haftanın 3-4 günü İzmit’te diğer günler ise farklı ilçelerde hizmet veriyor. Bugün ise Körfez’deyiz. Yerli besi ürünlerinden oluşan halk etimiz hizmete sunuluyor. Kooperatiflerden alıyoruz, oldukça kaliteli ürünler. Her türlü hijyen koşullarını sağladığımız bu ortamda halkımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada her hafta diğer ilçelerimiz gitmeye gayret edeceğiz" dedi.