İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümünde İzmir Kadifekale Hava Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katıldı. Törende dualar okundu, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

İZMİR (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümünde İzmir Kadifekale Hava Şehitliği’nde anma töreni gerçekleştirildi.

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, askeri erkân, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Saygı duruşunda bulunulup İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Yeşilyurt Ulu Cami İmam Hatibi Sedat Dumlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından şehitler için dua edildi. Programda İzmir Valisi Süleyman Elban şehitlik defterini imzaladı.

Kent protokolü, İzmir Kadifekale Hava Şehitliği’nde bulunan şehit kabirlerine karanfiller bıraktı. Başkan Tugay, Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde metan gazından etkilenerek 6 Temmuz’da şehit olan Piyade Üsteğmen Ege Akar ve Libya'da görev yaparken kalp krizi sonucu 27 Haziran’da şehit olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in kabirlerinin başında da dua etti.