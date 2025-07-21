Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu bir gökyüzüyle güne başlayacak.ANKARA (İGFA) - Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneşli ve açık bir hava hâkim olacak.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle iç ve güneydoğu kesimlerde sıcaklık artışı dikkat çekerken, vatandaşların sıcak çarpması ve susuz kalma gibi risklere karşı tedbirli olması öneriliyor.

Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr (30-50 km/saat) tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayanların ani rüzgârlara karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.