Kanserle mücadele eden Tanyeli yeniden ameliyat olacak! Kanserle mücadele eden Tanyeli yeniden ameliyat olacak!
Hadise'nin paylaşımı olay oldu! Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya herkesi susturdu
Geçtiğimiz günlerde 39 yaşına giren Hadise, düzenlediği doğum günü partisiyle gündemden düşmüyor. Şükrü Özyıldız'ın, rol arkadaşı Hadise'nin doğum gününe tek başına gittiği ve yanında sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın...Devamı için tıklayınız