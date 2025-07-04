Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judo Sporcusu Gülfem Aysima Aydön, Minikler Avrupa Kupası Judo Turnuvası’nda yarışmak üzere milli takıma davet edildi.SAKARYA (İGFA) - 5 ve 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon Kocaeli’de yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Sporcusu Gülfem Aysima Aydön, Minikler Avrupa Kupası Judo Turnuvası’nda yarışmak üzere milli takıma davet edildi. Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonu 2025 Faaliyet programında yer alan turnuva, 5 ve 6 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenecek. Zorlu rakiplerine karşı mücadele verecek başarılı sporcu, turnuvaya mutlak şampiyonluk hedefiyle çıkıyor.