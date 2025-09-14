Bu hafta üç farklı şehirde konser veren Gülben Ergen’in son durağı Kıbrıs oldu. Gülben Ergen, “Kasım ayında yepyeni bir Gülben’e hazır olun” sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.KKTC (İGFA) - Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahne alan sanatçı, yoğun ilgiyle karşılandı ve konser boyunca alkış yağmuruna tutuldu.

Gülben Ergen’in sahnedeki ışıltısını tamamlayan, altın sırmalarla dokunmuş göz alıcı kostümü Raisa Vanessa imzası taşıyordu.

Konserin en samimi anlarından biri, Gülben Ergen’in tüm mutfak ve servis ekibini sahneye davet etmesiyle yaşandı. Hep birlikte şarkılar söyleyen ve halay çeken ekip, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

YENİ ŞARKI YOLDA

Başarılı sanatçı, Eylül ayında yakın dostu ve sevilen müzisyen Tan Taşçı’dan aldığı yeni şarkı için stüdyoya gireceğini açıkladı. Gülben Ergen, “Kasım ayında yepyeni bir Gülben’e hazır olun” sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Öte yandan konser maratonunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de ara vermeyen Gülben Ergen, Kasım ayında 59. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulunu Hatay’ın Hassa ilçesinde açacak.