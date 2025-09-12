Anneler Kulübü’nün Hilton Oteli bahçesinde düzenlediği özel organizasyonda, sahneye çıkan Gülben Ergen şarkıları ve enerjisiyle davetlileri coşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı, modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle adeta çiçek açtı.

Işıltılı sahne performansı ve pozitif enerjisiyle etkinliğe damga vuran Gülben Ergen, şarkılarıyla hem çocukları hem de aileleri keyiflendirdi.

Etkinlik boyunca coşkuyu yüksek tutan sanatçı, çocuklara yönelik organizasyonlarda yer almanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu vurguladı “Çocuklar için düzenlenen her etkinlikte olmak beni mutlu ediyor."

Anneler Klübü’nün düzenlediği bu anlamlı organizasyon, hem anneler hem de çocuklar için keyifli anılara sahne oldu.