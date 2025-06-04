Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gordion Antik Kenti’nde Frig kraliyet ailesine ait olduğu düşünülen el değmemiş ahşap bir mezar odasının keşfedildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara’daki Gordion Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmaları, tarih sahnesine yeni bir keşif ekledi.

T26 tümülüsünde bulunan ve büyük ölçüde sağlam kalmış ahşap bir mezar odası, Frig kraliyet ailesine ait olduğu değerlendirilen 88 metal eserle birlikte gün yüzüne çıkarıldı.

Gordion’daki tarihi buluş, Frig medeniyetine dair bilinmeyenleri aydınlatırken, Türkiye’nin kültürel mirasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bir kez daha gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu buluntuların Midas Tümülüsü’nden sonra en önemli arkeolojik keşiflerden biri olduğunu belirtti.

FRİGLERİN SIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, mezar odasının Friglerin mezar gelenekleri ve sosyal yapısına dair eşsiz bilgiler sunduğunu vurguladı.

2018 yılında kurulan Gordion Alan Başkanlığı, 2023’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve 2024’te Geleceğe Miras projesi kapsamına alınan Gordion’daki çalışmaların önemine dikkat çekti.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1930199112953041313

Bakan Ersoy, arkeolojik kazıların yıl boyunca devam etmesi hedefiyle sürdürülen çalışmaların bu keşifle taçlandığını ifade etti. “Geçmişi koruyor, geleceğe miras bırakıyoruz” diyerek, kazılarda emeği geçen akademisyenler, uzmanlar ve saha ekiplerine teşekkürlerini iletti.