Bursa Nilüfer Belediyesi Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin resmi açılış töreni büyük katılımla yapıldı.BURSA (İGFA) - Kreşleri kadınların özgürlüğü olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Çocuklarımız da buralarda modern, çağın gerekliliklerine uygun iyi eğitim alarak, sosyalleşebiliyorlar” dedi.

Çocukların iyi eğitim almaları için destekleyici projeler üreten Nilüfer Belediyesi, kreşlerin sayısını artırıyor. Nilüfer Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığı Burak Berk ve Çamlıca Kreş ve Gündüz Bakımevlerine bir yenisini ekledi. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında İhsaniye Mahallesi’ndeki binasında eğitime başlayan Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu,Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile Osmangazi Belediye Meclisi Üyesi Elifnur Yamak Kıyıcı, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer’in önceki dönem Belediye Başkanı Turgay Erdem, hayırsever iş insanı Ferhat Bakgör, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, İhsaniye Mahalle Muhtarı Emine Esen Akıncı, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, okul öncesi eğitimin çocukların gelecekteki başarılarının temelini oluşturduğunu söyledi. Nilüfer’de kreşler ya da gündüz bakım evlerinin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, 4’üncü kreşin temelini attıklarını, 5 ve 6. kreşlerin de projelerinin hazır olduğunu ve önümüzdeki aylarda temellerinin atılacağını söyledi.

“ÇOCUKLAR İYİ EĞİTİM ALIYOR”

Kreş sayısını artırarak kadınların iş hayatına katılımını kolaylaştırmak istediklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Bunu çalışan ve çalışmayan kadınların özgürlüğü olarak görüyoruz” dedi. Başkan Şadi Özdemir, çocukların da kreşlerde modern, çağın gerekliliklerine uygun iyi eğitim alarak, sosyalleşebildiklerini vurguladı.

Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 176 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Sınıflarımız 16 kişilik. Resim, müzik, spor, yabancı dil eğitimleri için branş öğretmenleri ile çalışıyoruz. Psikologumuz mevcut. Satranç, halk oyunları, cimnastik gibi ek dersler de veriliyor” diye konuştu.

“ÖRNEK MODEL OLUŞTURACAK”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu da yaptığı konuşmada, kreşin çocukların yanı sıra aileler için de çok büyük bir imkan olduğunu söyledi. Kreşlerin, yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren kıymetli bir çalışma olduğunun altını çizen Gazioğlu, “Eminim ki Nilüfer Belediyesi’nin vizyonu ile çocuklarımıza çağdaş, nitelikli ve oyun temelli bir öğrenme ortamı sunacak olan kurum, erken çocukluk eğitim alanında örnek bir model oluşturacaktır. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bu vizyonu destekliyoruz” dedi.

İhsaniye Mahalle Muhtarı Emine Esen Akıncı da mahalleye kazandırılan kreş için Nilüfer Belediyesi’ne çok teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, törende, kreşin yapımına destek veren hayırsever iş insanı Ferhat Bakgör ile eğitim süreçlerine verdikleri destek nedeniyle ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay’a da teşekkür etti.