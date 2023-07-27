Bayburt'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Sakızlı köyündeki gölette balık tutmak isteyen İsmet Aydın isimli 74 yaşındaki Trabzonlu arıcı, dengesini kaybederek gölete düştü.

Çevredekilerin olayı görmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık tuttuğu esnada düşerek gölette kaybolan kişinin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince gerçekleştirlen ve 1 saat süren arama çalışmasının ardından yaşlı vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

İsmet Aydın'ın cansız bedeni olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.