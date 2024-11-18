Kocaeli'de Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiren 1. Geleneksel Çamur Batak Yarışları, zorlu parkurda yaşanan mücadeleler ile nefesleri kesti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Hasaneyn Yasakdüzü’nde nefes kesen bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Geleneksel Çamur Batak Yarışları, nefes kesen yarışların ardından sona erdi.

15-16-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen, Türkiye’nin dört bir yanından 150 ATV tutkunu katıldığı etkinlikte 85 yarışçı ise zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Türkiye’de ilk kez çamur temalı olarak düzenlenen yarışlarda S1 ve S2 kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri ise törenle takdim edildi.

YÜZLERCE İZLEYİCİ HEYECANLA TAKİP ETTİ

ATV etkinliğinin açılışına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ATV tutkunları, aileleri ve yüzlerce izleyici katıldı. Zorlu bir parkurda düzenlenen yarışlar öncesinde Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer, yarışmacılara başarılar dilediler. Konuşmaların ardından Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer’in birlikte verdikleri start ile kıyasıya yarışlar başladı.

İZLEYİCİLER DE ÇAMURDAN NASİBİNİ ALDI

Çamur ve su dolu engebeli parkurda kıyasıya yarışan ATV tutkunları, zaman zaman zorluklar yaşadılar. Parkurda ilerlemekte zorlanan sürücülere ise görevli araçlar yardım etti. Yarışları güvenlik şeridinin ardından takip eden seyirciler ise heyecan dolu anları kaydederken, parkurda yarışan ATV’lerden sıçrayan çamurlardan nasibini aldılar.

Yaklaşık 4 saat süren zorlu yarışların ardından dereceye giren yarışmacılara ise ödülleri törenle takdim edildi.

Törende yarışmacılara ödüllerini takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Spor Kenti Gölcük sloganı ile böylesine heyecan dolu bir etkinliğe ev sahibi yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Başkan Sezer, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek, etkinliğe katılan ve görev alan herkese teşekkür etti.

Bu arada yarışlarda dereceye giren sporcular başta olmak üzere etkinliğe katılan tüm adrenalin tutkunları, etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve tüm belediye ekibine teşekkür ettiler.

Kıyasıya geçen yarışların sonunda; S1 Kategorisinde: 1. Ahmet İşcan, 2. Hüseyin Yazıcıoğlu, 3. Recep İşcan oldu. S2 Kategorisinde ise: 1. Şuayip Alıcı, 2. Mehmet Şahin ve 3. Muammer Ay oldu.