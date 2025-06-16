Gölcük Belediyespor pehlivanı Abdulrefik Öner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 17. Seka Park Yağlı Güreşleri'nde şampiyon oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyespor pehlivanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 17. Seka Park Yağlı Güreşleri'nde kol bağladı. Güreşlerde er meydanına çıkan Gölcük Belediyespor pehlivanı Abdulrefik Öner, başaltında şampiyon oldu.

Güreşleri takip eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, müsabakanın ardından şampiyonluk madalyasını takdim ettiği Öner’i tebrik etti.

BAŞPEHLİVAN OLARAK GÜREŞMEYİ NASİP ETSİN

Gölcük Belediyespor’un başarılarına her geçen gün bir yenisini daha eklediğini söyleyen Başkan Sezer, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 17. Seka Park Yağlı Güreşleri'nde, Gölcük Belediyespor pehlivanı Abdulrefik Öner Başaltında şampiyon oldu. Allah; seneye başpehlivan olarak güreşmeyi nasip etsin. Başpehlivanımız Yıldıray Akın da çeyrek finalde güreşerek başarılı bir performans sergiledi. Abdulrefik Öner kardeşimi, güreşlere katılan bütün pehlivanlarımızı ve teknik ekibimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.