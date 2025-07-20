Gölcük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'ndeki amfide muhteşem bir konserle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı’nda bulunan amfide, yoğun ilgi gören bir konser gerçekleştirdi.

Konsere katılan Gölcüklüler, seslendirilen birbirinden güzel eserlerle keyifli bir akşam geçirdi. Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner’in de izleyiciler arasında yer aldığı konserde, Türk sanat müziğinin unutulmaz eserleri, koro ve solo performanslarla seslendirildi.

Konser sonunda konuşan Başkan Yardımcısı Uzuner, “Şef Bülent Öztürkbaşarır yönetiminde birbirinden güzel eserleri başarıyla icra eden saz heyetimize, koromuza ve konser alanını doldurarak bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.