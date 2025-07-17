İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen denetimlerde 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 572 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda 18 bin 390 nokta kontrol edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen operasyonların sonuçlarını açıkladı. 81 ilde, 27 bin 108 personel ve 8 bin 640 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde, 6’sı yabancı uyruklu 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolü yapılarak 572 düzensiz göçmen yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1945702641499078858

Denetimlerde, 4 bin 329 metruk bina, 8 bin 64 umuma açık yer, 446 terminal ve 5 bin 551 diğer alan olmak üzere toplam 18 bin 390 nokta kontrol edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeninden taviz vermeden göç yönetiminde dünyaya örnek bir model sunduğunu kaydetti.