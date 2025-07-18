Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalardaki bitki toksinlerinin resmi kontrolü için numune alma ve analiz kriterlerini düzenleyen Türk Gıda Kodeksi Tebliği’ni (2025/8) Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenleme, AB mevzuatına uyumu hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Bitki Toksinleri Seviyelerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, gıdalardaki bitki toksinlerinin kontrolü için standart numune alma ve analiz yöntemlerini belirliyor.

Gıdalardaki bitki toksinlerinin resmi kontrolü için kriterler sunan tebliğin öne çıkanları şöyle:

Numune alma, tebliğ kapsamında yayımlanan metotlara göre yapılacak olup, sınıflandırılamayan gıdalarda, parçacık boyutu veya benzer gıda kategorilerine göre yöntem belirlenecek. Homojen dağılımlı toksinlerde, Eser Elementler Tebliği’nin (2024/10) numune alma yöntemi uygulanacak.

İlgili kurum ve kuruluşlar, 31 Aralık 2025’e kadar yeni tebliğe uyum sağlayacak olup, bu tarihe kadar eski tebliğ hükümleri geçerli olacak. Mevcut analiz yöntemleri, özel gereksinimlere uymasa bile 1 Temmuz 2028’e kadar kullanılabilecek.

Söz konusu tebliğle birlikte 2016’daki Erusik Asit Tebliği (2016/4) yürürlükten kaldırıldı.

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