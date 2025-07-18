Bornova Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, İzmir Gelişim Ligi’nde oynadığı tüm maçları set vermeden kazanarak grup birincisi oldu.İZMİR (İGFA) - Takım oyuncuları, antrenörleri ve yöneticilerle birlikte Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile kahvaltıda bir araya gelerek başarılarını kutladı. Başkan Eşki, altyapıya verdikleri önemin bu tür başarılarla karşılık bulduğunu belirterek tüm ekibi tebrik etti.

İzmir Gelişim Ligi G Grubu’nda sezonu namağlup tamamlayan genç sporcular, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin katılımıyla düzenlenen kahvaltıda buluştu.

“Geleceğin sultanları Bornova’dan yetişecek”

Takımın başarısından büyük gurur duyduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Spor sadece bedensel değil, aynı zamanda karakter gelişimi açısından da çok önemli. Bornova Belediyespor olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu başarılar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kızlarımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

“Başarıya giden yol: Emek, azim ve ekip ruhu”

Takımın antrenörü Fulya Tırpancı, 2024-2025 sezonunda hiç set vermeden grup birinciliği elde ettiklerini belirterek, “Çocuklarımıza emekleri için çok teşekkür ediyorum. Disiplinli çalışmanın ve takım ruhunun sonucunu aldık” diye konuştu.

Bornova’dan Göztepe’ye Sultanlar Ligi’ne

Takımın altyapısından yetişerek bu yıl Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe’ye transfer olan Hasret Tuncer ise “Bir yıldır Bornova Belediyespor’daydım. Yarın Göztepe’de ilk antrenmanıma çıkacağım. Bu yolda bana katkı sunan herkese minnettarım” diyerek duygularını paylaştı.

“5 yıldır bu ailenin içindeyim”

Küçük yaşta voleybola Bornova Belediyespor’da başlayan Mira da duygularını, “5 yıldır bu kulüpteyim. Burası bana çok şey kattı. Emek veren herkese çok teşekkür ederim” sözleriyle ifade etti.