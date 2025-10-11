Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği'nin (GESİAD) 16. dönem Yönetim Kurulu üyeleri, Derneğin 34. kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Tolga Papatya başkanlığındaki GESİAD Yönetim Kurulu Anıtkabir'i ziyaretinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Anıtkabir Özel Defterini de imzalayan Başkan Tolga Papatya, deftere şunları yazdı:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) 16. Dönem Yönetim Kurulu adına üyelerimizle birlikte huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyoruz

Dünya tarihine altın harflerle yazılan Millî Mücadele’nin eşsiz kahramanları olarak, ülkemizi düşman işgalinden kurtarıp Cumhuriyet’i kurarken aydınlık, çağdaş ve özgür bir geleceğin de temellerini attınız.

Türk istiklalini ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma kararlılığı taşıyan genç iş insanları olarak, ilkelerinize ve devrimlerinize daima sımsıkı sarılacağımıza söz veriyoruz.

Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, bizim hem onurumuz hem de en değerli hazinemizdir.

Cumhuriyet’in genç girişimcileri olarak açtığınız yolda durmaksızın ilerliyor; “muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma” hedefiniz ve “Her fabrika bir kaledir” sözünüzden ilhamla üretmeye, çalışmaya ve ülkemizi daha ileriye taşımaya azimle devam ediyoruz.

Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve sonsuz özlemle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Ne Mutlu Türk’üm Diyene.”

GESİAD Yönetim Kurulu'nun Anıtkabir ziyareti Anıtkabir müzesinin gezilmesiyle son buldu.