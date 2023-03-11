Genç Osman Stadyumunda saat 14.00 de sert esen rüzgarla birlikte başlayan maçta her iki takım futbolcuları top kontrolü yapmakta zorluk yaşadılar. Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gittiler.

Maçın ikinci yarısı ilk yarıya oranla takımlar atak başladı. Konuk ekip 66. dakikada yakaladığı kontra atakta Kemal Rüzgâr’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Yediği gol sonrası beraberlik golünü bulmak için rakip kaleye yüklenen sarı siyahlılar, son vuruşlarda başarılı olamadı. 90 dakika 1-0 ŞanlıurfaSporun galibiyetiyle sona erdi.

Maça 3 puan için çıkan Bayburt Özel İdare spor önemli bir avantajı değerlendiremeyince tek golle rakibine mağlup oldu ve 11 puanda kaldı. Şanlıurfaspor ise aldığı galibiyetle puanını 44’e yükseltti.

Bayburt Özel İdare spor 15 Mart Çarşamba günü Genç Osman Stadyumunda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: SÜLEYMAN SOYUTÜRK (XX) ,OĞUZHAN YİĞİT KARPUZ (XX),BEDİRHAN SOYDEMİR (XX)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Mehmet Akif (xxx) ,Mustafa Yiğit(xxx) ,Burak Bozbey (xxx) ,Osman Bodur (x) (Dk.31 Musa Buğra xx)Dk. Raif (xx)( Dk.75 Furkan x),Güray (xx),Ahmet (xx) Ömer (xx) (Dk.75 Okan x),İbrahim Halil(xx), Cumhur (xx),Tuncay (x)(Dk.21 Gökhan x)

Ş.URFA SPOR: Aydın (xx),İbrahim (xx),Feyyaz (xx),Cumali (xx) ,Kemal (xx),Behlül (x)(Dk.31 Doğancan x)(Dk.80 Mehmet x),Bünyamin(Dk. 58. Mustafa x),Eren (x)(Dk. 58 Enes x) ,Semih (xx), Mert Çapar (xx),Barış (xx)

GOLLER: Kemal (Ş.urfa )

Sarı kartlar: Furkan, Cumhur, Mustafa (Bayburt Ö.İ ) Mustafa, Mert(Ş.Urfa)