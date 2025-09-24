Bursa'da Gemlik Belediyesi’nin gönüllü Körfez Halk Bandosu, 5. yaşını kutluyor. Şef Majör Serap Güler, “Atamızın izinde, alnımızın teriyle Gemlik’in coşkusunu yurdun dört bir yanına taşıyoruz,” dedi. Bando, yoğun bir programla festivallerde ve Anıtkabir’de sahne alacak.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi bünyesinde gönüllülük esasıyla kurulan Körfez Halk Bandosu, 5. yılını büyük bir coşku ve gururla kutluyor.

Şef Majör Serap Güler, bandonun yolculuğunu anlatarak, “Atamızın izinde, alnımızın teriyle 5. yılımıza girmenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

Gemlik’in yanı sıra Bursa ve Türkiye’nin çeşitli noktalarında milli bayramlar, festivaller ve özel günlerde performans sergileyen bando, Gemlik’in tanıtımında önemli bir rol oynuyor.

“GÜZELLİKLERİ YIKMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

Güler, bandonun gönüllü bir emekle kurulduğunu vurgulayarak, “Gönüllü oluşumları yaşatmak zordur. İçten ve dıştan yıkmaya çalışanlara, güzellikleri görmezden gelenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Tek amacımız Gemlik” diyerek kararlılık mesajı verdi.

BandoNUN artık sadece sokakta değil, sahnede de yer alacağını ifade eden şef majör Serap Güler, “Tüm enstrümanlarımızla dev kadro orkestra haline geldik. Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünün ardından sahnede olacağız” müjdesini verdi.

Çalışmalarını Ahmet Dural Meydanı AVM’nin ikinci katında sürdüren bando, katılmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu duyururken, halktan gördüğü yoğun ilgiyle Gemlik’in kültürünü ve coşkusunu Türkiye geneline taşıma sözü verdi.

Bu arada Gemlik Körfez Halk Bandosu, Eylül ve Ekim aylarında yoğun bir takvimle sahnede olacak.

26 Eylül 2025: 32. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali korteji 2-4 Ekim 2025: Uluslararası Bando Festivali 16 Ekim 2025: Anıtkabir ziyareti ve çelenk sunumu 29 Ekim 2025: Cumhuriyet Bayramı Korteji Kasım 2025: Yeni festival davetleri