Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 18 Şubat Salı gününden itibaren yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Meteoroloji, Bolu ve Karabük'ü bu akşamdan uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji’nin son verilerine göre 18 Şubat Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacak. Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerde, Çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilidi.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı beklenirken soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması ön görüldü.

METEOROLOJİ UYARDI

Yapılan son değerlendirmelere göre 17 Şubat Pazartesi (bugün) akşam saatlerinden itibaren kar yağışları, Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-15 cm) etkili olacak. Gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat’ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.