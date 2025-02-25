Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Yarımadaspor takımının Milli okçusu olan Eren Kırca, Samsun’da yapılan uluslararası yarışmada ferdi olarak Avrupa Şampiyonu, Milli Takım yarışmalarında da Avrupa 2’si oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 17 Şubat’ta başlayıp, geçtiğimiz Pazar günü sona eren şampiyonaya çeşitli kategorilerde 25 ülkeden 300 sporcu katıldı.

Türk Milli Takım adına Makaralı Yay U21 erkekler kategorisinde yarışan Gelibolulu Milli Okçu Eren Kırca, birincilik kürsüsüne çıkarak, Avrupa Şampiyonu oldu.

Ayrıca yine aynı yarışma ve U21 Makaralı Yay Erkler kategorisinde takım halinde yarışan Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam ve Yağız Sezgin’den oluşan Milli takımda Avrupa 2.si oldu.