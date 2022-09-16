Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, “Yüzyılın konut projesi olarak açıklandı ama dar gelirli bundan faydalanamayacak. Çünkü kimse hem kirasını hem konutun taksitini 5 bin 500 liraya ödeyemez” dedi.



Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek sorusuna verdiği ‘Biraz dişini sıkacak, biraz fazla mesai yapacak, eşinden dostundan borç alacak.’ cevabına tepki gösteren Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, “Dar gelirli yine maalesef sosyal konut projesinde hayal kırıklığı yaşadı. Ev almak için hayal kuranlar, sıcak bir yuvaya kavuşmak için projeyi bekleyenler yine beklediklerini bulamadı. Böyle bir durumda bile hükümet yetkileri dar gelirlerinin umutlarıyla alay eder gibi açıklamalarda bulunuyor. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asgari ücretli evlerin borcunu nasıl ödeyecek sorusuna verdiği cevapla yine bizi şaşırtmadı. Yüzyılın konut projesi yüzyılın hayal kırıklığı projesine dönüştü. Hiçbir asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşımız bu sosyal konutların parasını ödeyemez. Hem kirasını hem de evin taksitini ödeme şansı zaten yok. Gelecek Partisi olarak soruyoruz. Bu konutları kim nasıl alacak? 5 bin 500 lira alan bir kişi hem kirasını hem de konutun taksini nasıl ödeyecek? Dar gelirli zaten borçlarla ayakta durmaya çalışıyor. Bir de ev almak için eşinden, dostundan siz istediniz diye borç almak zorunda mı kalacak.” dedi.



İKTİDAR EV DEĞİL BORÇ SAHİBİ YAPACAK

Vatandaşın iktidarı ev sahibi değil borç sahibi yapmak istediğini söyleyen Başkan Güler, “İktidarın dar gelirliyi falan düşündüğü yok. Yine dar gelirli bu projeyle ev sahibi olamıyor. Bu projenin konut sorununa çözüm olma şansı yok. Yine birilerinin servetine servet katılma peşinde ve yine dar gelirlinin ev hayali başka bahara kaldı. Sosyal konut projesi dar gelirliler için hiç adil olmayan bir proje olarak sunuldu” diye konuştu.