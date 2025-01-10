Balıkesir Ayvalık Belediyesi Nejat Uygur Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşan oyunda iki kadın sanatçı; Buse Ertürk ve Burcu Yaşar Ceylan sahnede adeta devleşti. Bir saat boyunca oyunun temposunu bir an olsun düşürmeyen iki sanatçı performanslarıyla dikkat çekti.BALIKESİR (İGFA) - Aşık olmanın, hatta gülmenin ve ağlamanın bile yasaklandığı bir ülkede ve mecburen aynı evde yaşamak zorunda kalan iki kadının öyküsünün anlatıldığı oyun, kadın olarak zorluklarla mücadele edebilmenin ve tüm baskılara rağmen kadınların var edebilme gücünün önemini yüceltiyor. Sezon boyunca Nejat Uygur Sahnesi’nde gösterimlere devam edecek oyunu Can Ceylan yazdı ve yönetti.

Reji asistanlığını Aydın Tosun’un yaptığı Gece Söyleyemedim’de, Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak da dekor, ışık ve tasarımı üstlendi. Erkan Cılak, oyun sonrası yaptığı konuşmadı, “Yaşam dediğimiz şu hayatta Kadına yönelik her türlü baskı zulüm taciz ve şiddet bir mesel'dir ve bu mesel'de sıradan anlatılar cevap vermemektedir. Gece Söyleyemedim oyunu en az bu hayattaki bir kadının yaşadıkları kadar cesur yazılmış, bu gidişatın olası distopyasında bir gecede söylenemeyenleri anlatmaktadır. Keşke bunlar yaşanmasaydı bu oyun da oynanmasaydı” dedi.