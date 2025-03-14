Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl dönümünde Gebze Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu’na katılan sporcuları Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Çanakkale’ye uğurladı.KOCAELİ (İGFA) -18 Mart kafilesini Başkan Büyükgöz uğurladı. Gebze Belediyesi’nin katkıları ve sponsorluğunda Çanakkale Zaferi ve şehitlerin aziz hatıraları anısına düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu’na katılacak sporcuları Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü birlikte uğurladı.

Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, MHP İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, vatandaşlar, öğrenciler ve sporcular katıldı. Gebze’den Çanakkale Şehitler Abidesi’ne kadar 420 kilometre mesafede pedal çevirecek olan Kocaeli Triatlon Kulübü sporcuları ayrıca, Gebze’den aldıkları vatan toprağını ve Türk Bayrağı’nı da Çanakkale’ye ulaştıracak.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Tarihe altın harflerle, ‘Çanakkale Geçilmez’ yazdıran bu aziz milletin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünde; bu toprakları mukaddes vatan toprağı olarak bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi, kahramanlarımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise konuşmasında, tarihi destanlarla dolu yüce milletimizin bağımsızlığında önemli bir adım olan Çanakkale Zaferi’mizin 110. Yıl dönümünde Gebze’den Çanakkale’ye gidecek ve emanetleri ulaştıracak değerli sporculara teşekkür ederek, yolculuklarının kazasız belasız nihayetlenmesini temenni etti.

Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit vatan toprağı ve Türk bayrağını Çanakkale Şehitliğine ulaştırmak üzere sporculara teslim etti.

Törenin ardından bisiklet konvoyu Çanakkale’ye doğru yola çıktı.