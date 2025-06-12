Gebze Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Off-Road Festivali, adrenalin ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek.KOCAELİ (İGFA) - 14-15 Haziran tarihlerinde Denizli Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan bu heyecan dolu etkinlikte, zorlu parkurlar, güçlü araçlar izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

İki gün sürecek festivalde Türkiye’nin dört bir yanından off-road sporcuları, gösteri sürüşleriyle nefesleri kesecek. Katılımcılar hem mücadele ruhunu hem de dayanışma ve eğlenceyi doyasıya yaşayacak. Ayrıca etkinlik boyunca çeşitli ikramlar, müzik yayını ve sürpriz aktivitelerle ziyaretçilere unutulmaz bir hafta sonu sunulacak.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “Gebze'mizde artık geleneksel hale gelen ve her yıl büyük bir coşkuyla beklenen 3. Off-Road Festivaline sizleri gönülden davet ediyorum. Doğayla iç içe, heyecanın ve adrenalin dolu anların yaşanacağı bu özel etkinlikte; sadece yarışlar değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dostluk ruhu da ön planda olacak. Sporun birleştirici gücüyle, hemşehrilerimizle birlikte unutulmaz bir hafta sonuna imza atacağımıza inanıyorum. Motorların gücüyle doğanın zorluklarına meydan okumak isteyen tüm sporcuları, aileleriyle keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı ve bu heyecana tanıklık etmek isteyen herkesi festivalimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.