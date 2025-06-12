Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, hudutlarda 112 şahsın yakalandığını ve Van’da 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadele ve hudut güvenliği operasyonlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara’da bulunan 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Tuğamiral Aktürk, TSK’nın risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

TSK’nın ülkenin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığını belirten Aktürk, “Terörle mücadele ve hudut güvenliğinde kararlılığımız sürecek. Tüm risk ve tehdit unsurlarına karşı operasyonlarımız kesintisiz devam ediyor” dedi.

6 PKK’LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lı terörist teslim oldu. Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere çeşitli bölgelerde teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda bulunan çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme imha edildi. TSK’nın terörle mücadeledeki etkin operasyonları, teröristler üzerindeki baskıyı artırıyor.

HUDUTLARDA YOĞUN GÜVENLİK

Cumhuriyet tarihinin en etkin güvenlik sistemleriyle korunan hudutlarda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 112 şahıs yakalandı. 1 Ocak 2025’ten bu yana yakalanan şahıs sayısı 2 bin 559’a ulaşırken, aynı dönemde 37 bin 637 kişi sınırdan geçiş yapamadan engellendi.

Hudutlarımızda; 112’si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 bin 559 şahıs yakalandı. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/YWp3a2JKaO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2025

Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan 8 Ocak’ta başlayan “tünel imha” faaliyetleri kapsamında, Tel Rıfat bölgesinde 151 kilometre, Menbic bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.