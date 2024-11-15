Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.ANKARA (İGFA) - Yurt içi ve yurt dışında terör ve teröristle mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.