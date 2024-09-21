Trabzonspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray'ın galibiyeti Bitlis'te coşkuyla kutlandı
Süper Lig'in dev derbisinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesini taraftarlar Bitlis'in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutladı. Sokaklarda araç konvoyları oluştu. Taraftarlar zafer şarkıları eşliğiyle...Devamı için tıklayınız