Galatasaray'ın galibiyeti Bitlis'te coşkuyla kutlandı
Süper Lig'in dev derbisinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesini taraftarlar Bitlis'in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutladı. Sokaklarda araç konvoyları oluştu. Taraftarlar zafer şarkıları eşliğiyle...Devamı için tıklayınız
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