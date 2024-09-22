Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ı taraftarları Florya'da coşkuyla karşıladı.Devamı için tıklayınız
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