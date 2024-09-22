Jose Mourinho derbi sonrası basın toplantısına katılmadı Jose Mourinho derbi sonrası basın toplantısına katılmadı
Derbi galibi Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama
Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmandaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ı Florya'da coşkulu Sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.Devamı için tıklayınız