Tahkim Kurulu Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı
Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.Devamı için tıklayınız