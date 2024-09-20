Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
Fenerbahçe Galatasaray maçı kesintisiz canlı izle!
Trabzonspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB-GS maçı hangi kanalda?
6. Bandırma Kitap Günleri başladı
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Ataşehir Şube Kongresini gerçekleştirdi.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şube Kongresini gerçekleştirdi.