Nilüfer Belediyesi,​Bursalı sanatçı Hasan Mirza’nın “Fütursuz Denemeler” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Nazım Hikmet Kültürevi’nde sergilenen eserlerde doğa ve insanlar arasında sınırları kaldıran eserler dikkat çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursalı ressam Hasan Mirza’nın “Fütursuz Denemeler” isimli solo sergisi, Nazım Hikmet Kültürevi’nde izlenime açıldı. Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, sanatçı Hasan Mirza ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, bugüne kadar Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve sanat alanında önemli projeler gerçekleştirdiğini belirterek, toplumun sanat ile daha iyi olacağını söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin kentteki sanatçılarla ortak projelerde yer almayı sürdüreceğini kaydeden Erman, “Onların kıymetli çalışmalarını gün yüzüne çıkarmak ve uluslararası mecralara taşımak artık bizim şiarımız oldu. Kendi kentimizin sanatçılarını yetiştirip ülkeye kazandırmak hedefimiz olacak” dedi.

Sanatçı Hasan Mirza ise Nilüfer Belediyesi’nin ayrı bir yeri ve prestiji olan bir kurum olduğunu vurgulayarak, verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

​Konuşmaların ardından “Fütursuz Denemeler” isimli sergi izlenime açıldı. Doğa ile insan arasına örülen sınırları kaldıran Hasan Mirza, tablolarında kentin belleksizleşmesine karşı bir duruş sergiliyor. Mirza, manzara gibi görünen eserlerde, unutulmuş doğanın izlerini, yıkılmış kentlerin gölgelerini ve bedenin kırılganlığını gözler önüne seriyor. ​Hasan Mirza’nın “Fütursuz Denemeler” isimli sergisi, Nazım Hikmet Kültürevi’nde 9 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.