Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasında yarı finale çıkan takımlarla,Bayburt Saraycık Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde istişare toplantısı yapıldı.Toplantıda Bayburt Kültür ve Yardım Derneğpi Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası Komisyon Başkanı Ünal Yaşaroğlu Yapılacak Yarı final Maçları öncesinde takımlarla istişare toplantısında Yarı final ve Final Maçıyla alakalı alınan kararları bildirdiler.

Turnuvanın finali 18 haziranda oynanacak ve Televizyondan canlı yayınlanacak.

Saraycık Derneğinde yapılan istişare toplantısında Saraycık Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kerameddin Öztürk ve yönetimi Futbol komisyonuna ikramda bulundular ve turnuvanın komisyonunu ağırlamaktan dolayı memnuniyetlerini belirttiler.Başkan Kerameddin Öztürk Futbol Turnuvalarının Bayburtlu hemşerilerimizin kaynaşmasına vesile olmasının önemini belirtti ve Turnuvada yarı finale kalan takımları tebrik etti.

Başkan Durmuş ve Komisyon başkanı Yaşaroğluda Derneklerinde kendilerini ağırlayan Başkan Kerameddin Öztür ve yönetimine teşekkür ettiler.

İstişare Programı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.