Satış ve pazarlama aktiviteleri kapsamında her sene düzenlediği fuarlarda sektörün tüm paydaşları ile bir araya gelen Adel/Faber-Castell, 2025 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı.İSTANBUL (İGFA) - En büyük kırtasiye ürünleri üreticisi Adel/Faber-Castell, bu yıl 18 farklı şehirde gerçekleştirdiği fuar organizasyonlarıyla kırtasiye sektörünün nabzını tuttu ve binlerce iş ortağı ile bir araya geldi.

Ocak ve Şubat aylarında; Antalya, Kayseri, Erzurum, Ankara, Samsun, Van, Adana, İstanbul (Anadolu ve Avrupa), Kocaeli, Diyarbakır, Trabzon, Tekirdağ Çorlu, Konya, İzmir, Zonguldak, Elâzığ, Bursa ve Gaziantep gibi 18 farklı şehirde gerçekleştirilen fuarlarla binlerce kişiye ulaşıldı. Yüzlerce yeni ürünün yanında en yeni Disney ve Marvel tasarımlı kırtasiye ürünleri de bu yıl ilk kez Adel/Faber-Castell fuarlarında sektör paydaşlarına sunuldu.

Adel/Faber-Castell CMO'su Murat Büyükkucak; bu yıl "Yeni Bir Deneyimle Fark Yaratıyoruz" mottosuyla düzenledikleri fuarlarda sektörün nabzını tuttuklarını ve iş ortaklarıyla olan bağlarını güçlendirdiklerini dile getirdi. Bu yılki fuarlarda, önceki yıllardan farklı olarak uçtan uca yeniden tasarlanmış yenilikçi ve modern sergileme alanları kullandıklarını belirten Büyükkucak, "Adel/Faber-Castell olarak, bu yıl katılımcılarımıza yenilikçi ve modern sergileme alanları sunarak, önceki fuarlarımızdan farklı bir deneyim yaşattık ve sektörde fark yarattık. Sunduğumuz bu eşsiz deneyimi yıl boyunca düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle sürdürecek ve sektördeki liderliğimizi de pekiştireceğiz." dedi.