Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde (FotoFest) hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, sahada çocuklarla fotoğraf çalışmaları yapacak olan yetişkinlere yönelik ‘Eğitimci Eğitimi’ atölyesi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği iş birliğiyle geleneksel hale getirilen ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (FotoFest), bu yıl 15’inci kez kapılarını açıyor.

Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan'ın küratörlüğünde ‘Kırılma Zamanı’ temasıyla düzenlenecek olan festival, 12 Aralık- 12 Ocak tarihleri arasında dünyadan ve Türkiye’den seçkin fotoğrafçıları, sanatçıları, akademisyenleri ve fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturacak.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

12 Aralık-12 Ocak tarihleriyle sınırlı kalmayacak olan festival, öncesinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ve etkinlik sonrasında devam edecek sergilemelerle bütün bir yıla yayılacak. Festival, kent merkezinin yanı sıra uzak mahallelerde de çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Festival hazırlıkları kapsamında sahada çocuklarla fotoğraf çalışmaları yapacak olan yetişkinlere yönelik ‘Eğitimci Eğitimi’ atölyesi düzenlendi. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki program, Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan'ın katılımıyla iki grup halinde yapıldı. Bursalı amatör fotoğrafçılar, üniversiteli ve liseli genç fotoğrafçılar, mahallelerde çocuklarla fotoğraf çalışmalarına başlamadan önce yöntem ve ilkeler hakkında bilgilendirildi. Çocuklarla birlikte yapacakları optik oyuncakları kullanarak deneyimleyen fotoğraf tutkunları, foto drama etkinliği de gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklarla fotoğraf çalışmaları yapılacak mahalleler belirlenirken, çalışmalar Eylül ayında başlayacak ve Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında sergilenecek.