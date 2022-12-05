Eyüpsultan Bayburtlular Derneği olağanüstü Kongresini gerçekleştirdi.
Eyüpte Dernek Merkezinin bulunduğu Binanın yıkılmasından dolayı Kongresini başka bir salonda gerçekleştirdi.
Kongre Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Divan seçiminin ardından seçime geçildi.Başkan Volkan Tayfur tekrar aday olmadı.Başkan adaylığına Muammer torun talip oldu.
Muammer torun Üyelerin tamamının oyunu alarak Eyüpsultan Bayburtlular Derneğinin yeni Başkanı seçildi.
Olağanüstü Kongre Eyüp sultan Bayburtlular Derneği Fahri başkanı Mülkiye Baş müfettişi Osman Kaymak ve üyelerin katılımıyla yapıldı.
Kongrede Dernek Merkezinin olduğu binanın yıkılmasının ardından tüzük ve yönetim değişikliğine gidildi.
Kongre hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.