Standa Bayburtlu hemşerilerimizin yoğun ilgi ve alakası oluyor.

Standa,Hemşerimiz Eski Samsun Valisi Osman Kaymak,Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken,Siyasi Partilerin adayları ziyaret ettiler.

Ramazan ayında İstanbul’daki Bayburtluların buluşma alanı oldu. Ramazanın İlk günleri olmasına rağmen üçüncü gününde Stant alanı doldu taştı.

Eyüp sultan Bayburtlular Derneği Ramazan etkinlik alanındaki stant, Siyasiler Dernek Başkanları ve Hemşerilerimizin yoğun ilgi ve alakasıyla doldu taştı.

Stant ’ta Tatlı ve Çay ikramlarının yapıldığı sohbetlerin yapıldığı bir toplanma alanı oldu.