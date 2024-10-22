Günümüzde birçok insanın yaşadığı nörolojik bir rahatsızlık olan migren, en sık görülen baş ağrısı çeşitlerindendir. Farklı semptomlarla görülebilen migren için çeşitli tedavi yöntemleri öneriliyor. Evde migren tedavisi ise migren ile başa çıkmak zorunda kalan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki migren evde tedavi edilebilir mi?Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Migren genellikle sese, ışığa ve hareketlere aşırı duyarlılık gibi semptomlar göstererek kişinin yaşamını oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, migren ağrısına evde çözüm bulmanın ağrıyı hafifletmek ve semptomları yönetmek için etkili bir yöntem olduğuna dikkat çekiyor.

MİGREN ATAĞINA EVDE NE UYGULANABİLİR?

Uzmanlar, migren atağı geldiğinde koyu renkli bir odada dinlenmenin ve uyumanın vücudu rahatlatabileceğini, ayrıca ağrıyı hafifletebileceğini belirtiyor. Migren ağrısını hafifletmek için bir diğer yöntemin alın ve şakaklara soğuk kompres uygulamak olduğunu kaydeden uzmanlar, bazı kişiler için ise kafein alımının migren ağrısını azaltabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, bazı kişilerin ise derin nefes alma, yoga ve meditasyon gibi sakinleştirici tekniklere başvurmasının ağrıyı hafifletebileceğini belirtirken, susuz ve aç kalmanın da migren atağını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

MİGREN ATAĞI KAÇ GÜN SÜRER?

Uzmanlar, migren atağının süresinin kişiden kişiye ve atağın şiddetine göre değişiklik gösterebileceğini vurgulayarak, tipik bir migren atağının birkaç saat ile üç gün arasında değişebileceğini belirtiyor.